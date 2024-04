Inter de Milão comemora o título do Campeonato Italiano com vitória sobre o Torino

Depois de conquistar o título do Campeonato Italiano com vitória sobre o Milan, a Inter de Milão voltou a campo neste domingo para comemorar a conquista ao lado de sua torcida, no estádio Giuseppe Meazza. A festa foi completa com o triunfo sobre o Torino por 2 a 0, com dois gols do turco Hakan Çalhanoglu. O duelo foi válido pela 34ª rodada.

Os números da Inter impressionam na temporada. O time perdeu apenas três vezes, sendo uma derrota em cada competição: Atlético de Madrid (2 a 1, na Liga dos Campeões), Bologna (na Copa da Itália, 2 a 1) e Sassuolo (no Campeonato Italiano, 2 a 1). No torneio nacional, foram apenas 18 gols sofridos em 34 jogos e 81 marcados. Com 89 pontos, pode chegar até 101, um ponto a menos do recorde estabelecido pela Juventus em 2013/14.

Já o Torino vem fazendo um torneio apenas regular. Com 46 pontos, ocupa a décima colocação. O time vem de quatro tropeços consecutivos e apenas cumprirá tabela nas rodadas finais.

A partida foi em ritmo de festa. Antes mesmo da bola rolar, os jogadores campeões nacionais foram cumprimentados pelos adversários pelo título alcançado. Esse clima foi levado para dentro de campo, tanto que o primeiro tempo foi de marasmo total, sem nenhuma chance clara das duas equipes.

O segundo tempo já foi um pouco mais animado. Logo aos quatro minutos, após consultar o VAR, o árbitro expulsou Adrien Tameze, do Torino, por dura falta. Com um a mais, a Inter sofreu em campo e encontrou os espaços necessários para construir a vitória.

Aos 11, Çalhanoglu recebeu dentro da área e acertou um bonito chute de primeira para inaugurar o marcador. Aos 15, o turco converteu um pênalti para fazer 2 a 0 e decretar o triunfo para o delírio dos torcedores que compareceram ao Giuseppe Meazza para comemorar mais um título nacional da Inter.

O gol praticamente encerrou a partida. A Inter recuperou e foi trocando passes, enquanto que o Torino, com um jogador a menos, não mostrou nenhuma esperança de que poderia reverter o resultado. Com isso, a festa estava completa.

A Inter volta a campo para enfrentar o único time que o fez perder no torneio, o vice-lanterna Sassuolo, fora de casa. Já o Torino recebe o Bologna.