Santos volta à Vila após queda em noite de camisa 10, temporal e vitória

"Carillismo"

O Santos se manteve imponente na Vila Belmiro e engrenou no jogo. Giuliano voltou a balançar as redes logo no início da segunda etapa e manteve o ritmo tranquilo para o Peixe em casa. O camisa 10 foi o principal destaque da equipe e chamou a atenção por seus passes e lançamentos. Carille mexeu no time e deu minutos para Otero e Rincón, o que melhorou a qualidade técnica do ataque. O venezuelano entrou bem e fez a diferença pelas pontas.

Classificação e jogos Paulista

Carille chamou a atenção pelo entrosamento rápido de um time com muitos jogadores novos. Das 12 contratações do Peixe, sete estão no time titular de Carille. Na segunda partida do Paulistão, o Peixe se mostrou em sintonia e encontrou grandes dificuldades. A Ponte encontrou um gol somente em um vacilo de Gil nos minutos finais. O zagueiro marcou Emerson Santos após escanteio e a bola bateu no seu braço. Elvis balançou a rede.

Com o resultado, o Peixe segue na liderança do Grupo A, com seis pontos. Já a Ponte fica em terceiro no Grupo B, com apenas um ponto.

O Santos volta a campo já neste domingo para clássico contra o Palmeiras, às 18h, no Allianz Parque, pela terceira rodada da competição. A Ponte enfrenta a Inter de Limeira no mesmo dia, às 16h, no Moisés Lucarelli.