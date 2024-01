Sensação da Copinha, goleiro Gersinho largou carreira, é pai e empresário

Gerson Augusto Reggioni Júnior é um nome até pouco conhecido para fãs de futebol. O que muita gente lembra, no entanto, é que Gersinho ganhou a simpatia dos torcedores de todo o país em 2017: ele, que falou ao UOL, foi o símbolo da campanha do Batatais na Copinha daquele ano. O time decidiu a final diante do Corinthians e, por pouco, não ficou com o título.

O goleiro que disse estar "gordinho"

Gerson pode cravar: já nasceu goleiro. Inspirado pelo pai e pelo avô, que jogavam na posição, ele cresceu em Jardinópolis, no interior de São Paulo, defendendo os chutes dos adversários nas ruas e nos campos da cidade.

O início da trajetória no futebol surgiu no Olé Brasil, time de Ribeirão Preto fundado em 2006 e que, há quase dez anos, está licenciado. Depois, ele passou pela base do Botafogo-SP antes de se destacar nacionalmente.