Cuiabá se revolta com fala de Mano Menezes sobre Raniele: 'Preconceituosa'

O Cuiabá emitiu uma nota condenando uma fala de Mano Menezes após Ituano 1x0 Corinthians, jogo do Campeonato Paulista realizado na noite desta quarta-feira (24).

O que aconteceu

O técnico do Corinthians usou a entrevista coletiva pós-derrota para lamentar um lance envolvendo Raniele, ex-jogador do Cuiabá — o volante de 27 anos acertou com o alvinegro no começo do ano e ganhou a titularidade. Na ocasião, o jogador tentou arriscar de fora da área e errou o alvo do Ituano.

Mano citou o lance ao afirmar que seu atleta pensou que estivesse "lá em Cuiabá", acrescentando que, no Corinthians, "não dá".