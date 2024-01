Palmeiras sofre com falhas, mas Rony garante vitória no fim contra a Inter

Com o resultado, o Palmeiras chegou a quatro pontos e é o novo líder do Grupo B; o Água Santa, que terminou a primeira rodada na liderança do grupo, perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta rodada. Já a Inter de Limeira segue na última posição do Grupo C, sem nenhum ponto.

O time de Abel Ferreira volta a campo no domingo (28), às 18h (de Brasília), quando faz o clássico contra o Santos, no Allianz Parque. No mesmo dia, às 16h, a Inter visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.

Abel "comprou barulho" da torcida e mudou esquema

O Palmeiras que enfrentou a Inter de Limeira foi bem diferente da equipe que estreou contra o Novorizontino e foi criticada pela torcida. Abel escalou o Palmeiras sem os três zagueiros, marca registrada na arrancada para o título do Brasileirão do ano passado, e entrou com um ataque formado por Bruno Rodrigues, Luis Guilherme e Flaco López — Breno Lopes e Rony foram os titulares na estreia.

Mesmo com um ataque "renovado", o Palmeiras sofreu para criar oportunidades e tropeçou em seus próprios erros. A equipe só chegou ao gol em uma cobrança de pênalti de Veiga e em um cruzamento do meia, que despretensiosamente morreu no fundo da rede.

O ponto positivo do novo esquema foi Aníbal Moreno. O argentino foi titular na vaga de Richard Ríos, e fez grande partida jogando ao lado de Zé Rafael.