Joia do Santos de 11 anos faz golaço inusitado em campeonato nos EUA; veja

O garoto Kauan Basile, de 11 anos, tratado como promessa no Santos, compartilhou nas redes sociais o registro de um gol inusitado que marcou em um campeonato infantil de futsal nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O garoto publicou o vídeo de um dos gols que fez no torneio US Youth League, jogando pelo FC Flair.

No lance, Kauan, que veste a camisa 12, recebe cruzamento da direita e finaliza com um movimento inesperado, batendo com as costas na bola.