Bilbao elimina Barça em jogaço com duas viradas e vai à semi da Copa do Rei

O Athletic Bilbao venceu o Barcelona por 4 a 2 e avançou às semifinais da Copa do Rei, em um jogo espetacular, com duas viradas e dois gols na prorrogação nesta quarta-feira (24), no Estádio San Mamés, em Bilbao. Guruzeta, Sancet e os irmãos Inãki Williams e Nico Williams marcaram os gols do Bilbao, enquanto Lewandowski e Yamal anotaram para o Barça.

O Bilbao é o terceiro classificado para as semifinais. Mallorca e Real Sociedad também já garantiram suas vagas e a última será decidida amanhã, entre Atlético de Madri e Sevilla. Os confrontos das semifinais serão definidos por sorteio.

O Athletic Bilbao abriu o placar com um gol relâmpago, com menos de um minuto de jogo. Yamal falhou e deu no pé de Nico Williams, que fez a jogada e, após bate-rebate na área, a bola sobrou para Guruzeta fazer o gol.