Corinthians busca contratação de impacto e quer o argentino Erik Lamela

O Corinthians tem interesse no meia-atacante argentino Erik Lamela, que está em fim de contrato no Sevilla (ESP).

O Corinthians busca ao menos uma contratação de impacto para o segundo semestre e vê Lamela dentro do perfil desejado. O meia tem 32 anos e contrato até junho.

A ideia do Timão é convencer Lamela com um salário alto e contrato longo. A preocupação é com o histórico vasto de lesões.