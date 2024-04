Após 'longas negociações', Flamengo ainda não acertou renovação de Gabigol

A partir de julho Gabigol poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o Flamengo sem custos. Presidente da equipe carioca, Rodolfo Landim revelou que já teve "longas negociações" para renovar o contrato com o atacante, mas que até agora não conseguiu chegar a um acordo.

"Estava tendo conversas [de renovação] com ele, assim como teve com outros jogadores, alguns que ficaram e outros que saíram, isso é natural. A gente teve longas negociações com ele, mas não chegou a um acerto. Se tivesse chegado, teríamos acertado contrato com ele. A gente nunca deixou de conversar com ele, claro que não continuamente, mas de vez em quando voltávamos a falar", disse ao ge.

"Como quem assina sou eu, digo que comigo não teve acordo. Eram trazidas para mim etapas do processo de negociação. Se tivesse acordo, eu assinava. Chega num momento em que digo ok ou não. Quando digo ok, pode ter certeza de que 24 horas depois vem uma pilha de papel aqui na minha mesa. Vem tudo assinado e rubricado. Agora, as discussões e coisas que ele pudesse ter aceitado... No fundo, o coroamento de uma negociação se dá com a formalização disso através de documentos escritos, o que não ocorreu", completou.