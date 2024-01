Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir ao jogo pela Copa do Rei

Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam hoje (24), às 17h30 (de Brasília), em San Mamés, Bilbao, em partida pelas quartas de final da Copa do Rei.

O jogo terá transmissão do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O duelo reúne os dois maiores campeões da Copa do Rei. O Barcelona leva a melhor no confronto direto, com 24 vitórias em 44 partidas no torneio. Contudo, o Athletic eliminou os catalães em três ocasiões desde 2017.