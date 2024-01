'Haaland jogou mais na temporada, mas eu votaria no Messi', diz Casão

A eleição de Messi pela 8ª vez como melhor jogador do mundo foi justa? No Fim de Papo, o colunista Walter Casagrande analisou que Haaland jogou mais na última temporada, mas disse que também votaria no gênio argentino em função de sua técnica fina e única no futebol. Para Casão, em termos de bola, Messi é imbatível.

'Messi fez a maior final de Copa que eu vi': "Em relação ao prêmio, a Copa do Mundo tem muito peso nessa história, pesa para cacete nas escolhas. O Messi foi o melhor jogador na Copa do Mundo, o Messi, junto com Mbappé, fez uma grandíssima final de Copa. Para mim, a maior final de Copa que eu vi foi aquela, sentado na arquibancada, vendo aquele espetáculo. Então, se você for comprar com o Haaland, por exemplo, o Haaland ganhou tudo e foi artilheiro de tudo, mas se você for olhar a técnica cristalina de jogar, o Messi é imbatível".

'Haaland jogou mais, mas eu votaria no Messi': "Isso que entra muito no peso de uma escolha atual, sempre que o Messi disputar, a técnica cristalina dele vai fazer parte dessa escolha, então não dá para disputar, sinceramente, porque o que mais se elogia no Messi, o que mais encanta no Messi é exatamente a técnica cristalina que ele tem e faz parte dele, é inegável. Eu acho que na temporada o Haaland jogou mais que o Messi, fez mais gols e tudo, mas se eu fosse escolher, eu não ia conseguir não votar no Messi pela técnica cristalina, é difícil".