Messi desbanca rivais aos 36 anos e é eleito melhor do mundo pela 8ª vez

Lionel Messi, de 36 anos, foi eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2023, evento ocorrido hoje em Londres.

O argentino desbancou Erling Haaland (Manchester City e seleção norueguesa) e Kylian Mbappé (PSG e seleção francesa), que eram os outros finalistas ao troféu.

É o 8° prêmio de Messi no The Best. Ele já havia vencido como melhor do mundo nas edições de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022.