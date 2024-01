Quem são os torcedores que suportam calorão para assistir jogo na Copinha

Janeiro é o mês da Copa São Paulo e, apesar do calorão e dos horários por vezes ingratos, os torcedores marcam presença. O UOL esteve no estádio Nicolau Alayon e na Ibrachina Arena para descobrir o que leva os torcedores às partidas.

O que aconteceu

As arquibancadas cobertas, as sombras das árvores e até guarda-chuvas ajudam a amenizar o calor. Os espaços cobertos da Ibrachina Arena e do Nicolau Alayon estavam lotados, enquanto as arquibancadas descobertas contavam com poucos corajosos.

O jogo entre Picos e CSA, na Ibrachina Arena, tinha apenas quatro pessoas na quente arquibancada descoberta. O concreto estava tão quente próximo ao fim do jogo — por volta de meio-dia (de Brasília) — que estava difícil permanecer sentado.