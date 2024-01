Santos encerra negociações com Tadeu e mira contratação de Marcelo Grohe

Após quase um mês, o Santos encerrou as negociações com o goleiro Tadeu, do Goiás. A diretoria ainda busca um concorrente de peso para o titular João Paulo.

O que aconteceu

O Peixe se acertou com a Ferroviária, dona de 50% dos direitos, mas não houve acerto com o Goiás, apesar da enorme vontade do goleiro de reforçar o Santos.

O Santos ofereceu 4 milhões de reais por 40% de Tadeu para o clube esmeraldino. A negociação durou quase um mês e não deu certo.