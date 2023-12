Arnaldo: Diniz falará para os jogadores do Flu se divertirem contra o City

Arnaldo Ribeiro analisou no Fim de Papo o duelo entre o Fluminense de Diniz e o Manchester City de Guardiola na final do Mundial. Ele destacou que o peso do confronto recai sobre o campeão europeu.

Segundo Arnaldo, Diniz pedirá aos jogadores do Flu para se divertirem diante do melhor time do mundo, em contraste com o nervosismo apresentado na estreia.