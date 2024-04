Líder da Série B, Santos terá semana cheia antes de confronto contra o Guarani

Onde e como ELE estiver! ??? pic.twitter.com/l6nSOhavDB

No CT Rei Pelé, na Baixada Santista, Fábio Carille, técnico do Peixe, usará a semana cheia, até o próximo domingo (5), para fazer treinamentos e ajustes técnicos e táticos na equipe para o próximo compromisso da equipe, diante do Goiás.

A última vez que o Alvinegro Praiano contou com um bom tempo sem disputar partidas ocorreu após a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O Santos, depois da decisão, que ocorreu no Allianz Parque, no dia 7 de abril, entrou novamente em campo apenas no dia 20, quando venceu o Paysandu na abertura da Série B.

O Santos voltará aos gramados apenas no dia 6 de maio, segunda-feira, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília), quando encara o Guarani. Os dois times vivem fases opostas, já que o Alvinegro lidera a Série B, com seis pontos, e o Bugre encontra-se na 18ª posição, sem contabilizar pontos e com o técnico Claudinei Oliveira demitido.