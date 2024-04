De volta após sete meses longe dos gramados, Alex Nascimento busca retomar confiança no Santos

O Santos venceu o Avaí por 2 a 0, na última sexta-feira, na Ressacada, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o zagueiro do Peixe, Alex Nascimento, voltou aos gramados pela primeira vez depois de grave fratura no tornozelo direito, sofrida no mês de setembro do ano passado. O atleta, que passou por procedimento cirúrgico, atuou por 11 minutos, quando substituiu Gil, ao final da partida.

Alex Nascimento, no Campeonato Brasileiro de 2024, defendeu o Santos em 21 partidas e, no período, cravou um gol. A última partida do jogador havia sido contra o América-MG, no dia 3 de setembro do ano passado.