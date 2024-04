Flamengo x Santos: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão Feminino

Flamengo e Santos se enfrentam, nesta segunda-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, a partir das 15h (de Brasília).

Amanhã tem #SereiasDaVila em campo! Pela 7ª rodada do #BrasileirãoFeminino, o Santos visita o Flamengo, em busca de mais 3 pontos na competição. A bola rola às 15h, com transmissão ao vivo do Sportv. Pra cima delas! ????? pic.twitter.com/XIPCy8gCbL