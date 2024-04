Herói do Corinthians contra o Fluminense, Wesley sai em defesa de Cássio: "Nossa fortaleza"

Cássio, mesmo sendo reserva diante do Fluminense, não foi esquecido pela Fiel Torcida presente na Neo Química Arena. Depois do apito final, o goleiro foi ovacionado por torcedores.

Em coletiva de imprensa, o técnico António Oliveira disse que conversou com Cássio e que se preocupa com o "lado humano" do goleiro. Quem atuou no seu lugar contra o Fluminense foi Carlos Miguel.

"Quando a gente vê o Cássio, sabemos do líder que ele é. Quando vi ele pela primeira vez, tomei um susto tão grande que parecia que eu estava vendo Deus. Ele é um cara que não tem o que você falar, só respeitar. Se você vê o seu líder dar seu máximo todos os dias, você sabe que tem que pelo menos chegar perto dele", finalizou Wesley, que chegou a quatro gols na temporada com os tentos anotados diante do Flu.

Com a vitória em Itaquera, o Corinthians subiu para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O próximo duelo da equipe será diante do América-RN, na quarta-feira, na Arena das Dunas, pela terceira fase da Copa do Brasil.