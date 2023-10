Falcão quebra silêncio após inquérito de importunação sexual ser arquivado

O ex-jogador e ex-dirigente do Santos Paulo Roberto Falcão usou suas redes sociais para falar sobre o arquivamento do inquérito de importunação sexual.

Na semana em que completei 70 anos, recebi a notícia que a Justiça, baseada no minucioso trabalho da Polícia Civil e do Ministério Público, determinou o arquivamento do inquérito que investigava uma suposta importunação sexual. A conclusão da Justiça é de que não houve delito. As manifestações da Delegada de Polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário afirmaram inexistir quaisquer indícios de crime