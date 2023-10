Jorge Jesus e Michael se estranham e clima esquenta após substituição

Michael, então, deu um chilique no banco de reservas. Ele arremessou um objeto no chão durante seu ataque de fúria.

Jorge Jesus foi até o atacante após a reação, mas foi contido por um auxiliar. A intervenção de João de Deus, que se colocou entre eles, evitou que os dois se estranhassem à beira do campo.

O Al-Hilal segurou a pressão no fim e bateu o Al-Khaleej por 1 a 0. Com o resultado, o time se isolou ainda mais na liderança do Sauditão, agora com três pontos de vantagem.

O jogador brasileiro e o técnico português já trabalharam juntos antes no Flamengo. Michael chegou ao Fla no início de 2020 e foi treinado por Jorge Jesus por seis meses no Rubro-Negro, até a saída do treinador para o Benfica.