Messi dá show, Argentina bate Peru e dispara na tabela das Eliminatórias

Com direito a mais um show particular de Lionel Messi, a Argentina não tomou conhecimento do Peru, venceu o adversário atuando em Lima por 2 a 0 e manteve o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

O camisa 10 marcou os dois gols da atual campeã do mundo, líder da tabela com 12 pontos — com sete gols marcados e nenhum sofrido.

A seleção de Juan Reynoso, por outro lado, ainda não balançou as redes e amarga a penúltima posição com apenas um ponto conquistado. Já há pressão, inclusive, pela saída do treinador.