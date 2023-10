México x Alemanha: veja onde assistir e horário do amistoso

O México também vem de troca recente no cargo de treinador. Jaime Lozano, que assumiu o posto de maneira interina após a demissão de Diego Cocca, foi efetivado em agosto. Desde que ele foi oficializado no comando, a seleção mexicana empatou duas vezes e venceu Gana no último sábado.

México e Alemanha se enfrentam pela primeira vez desde a vitória de 'El Tri' na estreia da Copa do Mundo de 2018. Apesar do revés recente, os alemães têm vantagem no histórico contra o rival norte-americano: são cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas.

México x Alemanha

Data: 17 de outubro de 2023, às 21h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Estados Unidos

Transmissão: sem transmissão para o Brasil