Inglaterra x Itália: veja onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Euro

A Inglaterra é a líder do Grupo C com 13 pontos e vem de uma vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Austrália.

O time inglês busca manter a invencibilidade nesta fase do torneio, já que até o momento teve quatro vitórias e um empate.

Já a Itália é a vice-líder do grupo, com 10 pontos, e também vem de uma vitória, por 4 a 0, sobre Malta.

Os italianos buscam a terceira vitória consecutiva e conquistar a liderança.

As equipes já se enfrentaram 31 vezes, com 11 vitórias dos ingleses, nove dos italianos e 11 empates.

Prováveis Escalações

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold (Walker), Tomori, Stones (Maguire) e Colwill; Gallagher, Rice e Maddison (Bellingham); Rashford, Grealish e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.