Holanda perde pênalti, mas supera Grécia no fim e renasce por vaga na Euro

A Holanda chegou a desperdiçar um pênalti, mas venceu a Grécia por 1 a 0 com gol nos acréscimos e encostou na briga por uma vaga na Eurocopa em jogo do Grupo B das Eliminatórias. Van Dijk, também em penalidade, foi o único a balançar as redes no Agia Sophia.

Com o resultado, os comandados de Ronald Koeman, que ainda jogam mais duas vezes, avançaram aos 12 pontos — mesmo número dos gregos, que perderam a vice-liderança da chave e só têm um duelo a fazer. A França, invicta, lidera a disputa. Nas Eliminatórias, duas seleções de cada chave se classificam ao torneio continental.

Como foi o jogo