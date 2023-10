Rivaldo diz que quase não jogou Copa-2002: 'Se não me colocar, vou embora'

Imagem: Michael Steele/EMPICS via Getty Images

Rivaldo quase abandonou a seleção brasileira e por pouco não virou uma das estrelas da conquista do pentacampeonato mundial, em 2002.

Personagem decisiva no penta, o pernambucano revelou ao Palmeiras Cast que a incerteza sobre a escalação o fizeram repensar sobre jogar com a camisa amarela.