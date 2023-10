Quem é Erick? Reforço do São Paulo já cativou Dorival e vive fase goleadora

O primeiro reforço do São Paulo para 2024 já é conhecido de Dorival Júnior: a novidade atende pelo nome de Erick, atacante do Ceará que fechou um pré-contrato em julho e fará parte do elenco Tricolor a partir de janeiro.

Quem é ele?

Erick tem 25 anos e é um jogador que atua pelos lados do campo. Ele se destaca tanto pela velocidade quanto pelos dribles.