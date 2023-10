Itália x Malta: onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias para a Eurocopa

A Itália recebe Malta, hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Stadio San Nicola, em partida válida pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

O confronto entre as duas seleções será transmitido com exclusividade pelo sportv [TV fechada] no Brasil.

Com sete pontos somados em quatro jogos até aqui, a Itália ocupa o segundo lugar do Grupo C das Eliminatórias para a Euro, ficando atrás apenas da Inglaterra. Os italianos estão empatados com Ucrânia e Macedônia do Norte, mas levam vantagem por terem um jogo a menos [quatro contra cinco dos adversários].