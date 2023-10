Fenômeno nas redes: Quem é a atleta que recebeu oferta por noite com famoso

Alisha Lehmann, jogadora do Aston Villa, revelou que uma celebridade lhe ofereceu R$ 558 mil para passar uma noite com ela. Apesar do alto valor, a suíça recusou a proposta.

"As mensagens vieram de uma pessoa muito conhecida. Já havíamos nos encontrado em um evento. [...] 'A mensagem dizia: 'Pagarei a Alisha US$ 110 mil para passar uma noite com ela", disse durante o podcast DirTea Talk.

Lehmann, de 24 anos, já recebeu outras ofertas fora do âmbito esportivo. Em março, ela recebeu uma proposta de 100 mil libras (R$ 607,4 mil, na cotação da época) para criar um perfil e começar produzir conteúdo para a plataforma especializada em entretenimento adulto.