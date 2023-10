Palmeiras lança livro que celebra título da Libertadores feminina de 2022

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira o lançamento de um livro comemorativo sobre a conquista da Libertadores feminina de 2022. O clube publicou, em parceria com a editora Garoa Livros, a obra "La Primera - Palmeiras Feminino Campeão da América 2022".

O libro conta com diversas partes da trajetória até o título da competição, que foi a primeira do Verdão na categoria. Ilustrado com mais de 120 fotos, o lançamento já está em pré-venda no site PalmeirasStore.com, por R$ 149,90.

A campanha do Palmeiras contou com 100% de aproveitamento, com vitórias em todos os seis jogos. Na fase de grupos, as palestrinas passaram por Libertad Limpeño-PAR, Independiente Dragonas-EQU e Universidad de Chile-CHI.