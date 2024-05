Diretora do Grêmio chora ao falar do RS e diz: 'Nosso lema é salvar vidas'

A diretora de futebol feminino do Grêmio, Marianita Nascimento, se emocionou, no Joga Junto, ao falar sobre a situação do Rio Grande do Sul e afirmou que a preocupação agora não é com o futebol, e sim em salvar vidas.

A nossa posição maior, agora, neste momento, não é em função ao futebol, o nosso lema é salvar vidas. É ser esperança para essas pessoas, é poder se colocar no lugar dessas pessoas e a gente poder fazer, mesmo distante, ou mesmo presente, a gente poder ajudar Ajudar até rezando, ajudar tendo uma palavra amiga, ajudar em um abraço, ajudar naquilo que a gente possa levar como esperança pro estado do Rio Grande do Sul

Marianita agradeceu toda a ajuda que tem chegado ao Rio Grande do Sul, afirmou que isso mostra a humanidade das pessoas e frisou que irão superar as dificuldades juntos.