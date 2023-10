'Seleção andou para trás com Fernando Diniz', detona José Trajano

Siga o UOL Esporte no

José Trajano falou no Posse de Bola que está decepcionado com o trabalho de Fernando Diniz na seleção brasileira. Para o colunista, o time regrediu nos três jogos que realizou com o treinador.

Andou para trás: "Também fiquei profundamente decepcionado porque o que se viu de progresso? 'Não tem tempo de treinar', mas é o terceiro jogo já e não vê progresso nenhum, pelo contrário, andou para trás. Essa insistência com Neymar que não é substituído, não convoca jogador daqui. Podia fazer uma experiência. Se vai dar certo ou não são outros quinhentos..."

'Fiasco': "Agora vai pegar um jogo mais complicado. Vamos dizer que perca do Uruguai, porque o jogo do Uruguai não é 'bolinho'. Não é Venezuela, Bolívia e o Peru. É um fiasco que eu não podia imaginar."