'Palmeiras foi criado em 1914, e não em 2014', diz ex-presidente Belluzzo

Presidente não é celebridade

"Temos que analisar a natureza das relações dentro de um clube de futebol. Clube de futebol, por conta da paixão, se torna uma coisa perigosa para as pessoas. Em todas as manifestações, quando o time ganha, tem gente que falta até dobrar o joelho. Isso é até um perigo. O clube que conheço desde 1947, eu sempre me vi em uma posição de ser modesto na tentativa de ajudar o clube. Isso é difícil, mas conheci vários que conseguiram. O que me deixa aborrecido é que estamos caminhando para um padrão cultural que estamos elegendo pessoas que passam a se achar formidáveis. Presidente é alto funcionário do clube, não é celebridade. Quando ele consegue se considerar isso, e não é fácil resistir, você tem episódio como esses..."

Não pode fazer retaliação

"Conselheiro tem todo o direito de questionar sobre a questão do avião. Como a prática é usual é dar os ingressos para todos os conselheiros, ela não pode usar isso como forma de retaliação. Se você não tem preparo, condições psicológicas, modéstia, de saber que é um entre outros. Se não sabe isso e acha que você é o presidente, você é o 'bacanão', e ela não é a única. É um serviço que se presta para o clube. O presidente é um funcionário, ele não é melhor que ninguém."

Ex-presidente do Palmeiras admite erro em rescisão com a Samsung em 2010

"Foi um erro tentando conseguir uma vantagem. A promessa de patrocínio da Fiat era maior e além disso havia o compromisso que a Fiat pagaria a multa rescisória da Samsung. Cometi um erro, como cometi vários, não foi só esse. Fui culpado sim e reconheço essa culpa. Claro que quero ver o que vá acontecer nos tribunais superiores, pode ser que a coisa não ande..."