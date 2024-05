Palmeiras pode resolver a vida na Libertadores e sonha com melhor campanha

O Palmeiras enfrenta hoje o Liverpool-URU, às 19h (de Brasília), no estádio Centenario, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e com uma combinação de resultados pode garantir sua classificação para as oitavas de final.

O que aconteceu

Se o Palmeiras vencer o Liverpool-URU e o San Lorenzo tropeçar diante do Independiente del Valle, o Alviverde confirma a vaga no mata-mata da competição. A equipe argentina enfrenta o Independiente del Valle em casa e precisa empatar ou perder para resolver a situação da equipe de Abel Ferreira com duas rodadas de antecedência.

A situação do Grupo F é: Palmeiras (7), Independiente del Valle (4), Liverpool-URU (4) e San Lorenzo (1). Em caso de vitória palmeirense e um empate no outro jogo do grupo, o Palmeiras chegaria a 10 pontos, enquanto Del Valle teria cinco, o Liverpool com quatro e o San Lorenzo com dois. Nesse cenário, o Palmeiras poderia perder os dois últimos jogos que mesmo assim ficaria com a 2ª posição.