Fla encara crise e tem 'calcanhar de Aquiles' enquanto Tite busca soluções

O trabalho de Tite começa a entrar em contestação. A ausência de bons resultados e o fato de a comissão técnica optar por poupar alguns jogadores são fatores que causam a ira dos rubro-negros.

Nas últimas partidas, Tite foi hostilizado. Na saída do gramado no Chile, o treinador foi xingado pela torcida, ato que se somou às vaias nos jogos anteriores.

A ausência de reação do time causa preocupação. O comandante rubro-negro admitiu que a equipe passa por "um momento difícil", mas que há a "consciência da necessidade do resultado"

