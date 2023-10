Espanha x Escócia: onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa

Espanha e Escócia se enfrentam nesta quinta (12), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, pela 7ª rodada do Grupo A das Elimantórias da Eurocopa.

O jogo terá transmissão do Star+, serviço de streaming. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Espanha e Escócia chegam em boas condições dentro do Grupo A. Os escoceses lideram a chave com 15 pontos em cinco jogos e já estão próximos da vaga na Eurocopa. Os espanhóis vêm logo atrás, com 9 pontos após quatro rodadas, posição que dá direito à vaga no torneio.