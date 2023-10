Maracanã e Maracanãzinho: Rodada dupla une fãs do futebol e do vôlei

"A gente mora aqui perto. O vôlei tem esse jogo importante, para garantir vaga, e, depois, tem o clássico, que não deixa de ser importante para o Fluminense", contou o tricolor Leonardo Pereira, que teve a companhia do filho Matheus na jornada entre as modalidades.

"Vim para torcer para a seleção, jogo para garantir vaga. Depois, tem o clássico. O Fluminense está pensando um pouco mais na final da Libertadores, mas é bom uma vitória", completou o também tricolor Humberto Vital.

No caso do casal João Vitor e Paula, o que mudou foi a torcida no Maracanã. Eles estiveram no lado do Glorioso no confronto entre os rivais cariocas.

Imagem: Colagem de fotos de Alexandre Araújo / UOL

"Primeira vez que fui ao Maracanãzinho. Ela é fanática em vôlei e viemos torcer, e eu sou fanático pelo Botafogo", disse o alvinegro. "Foi uma troca essa jornada dupla", completou ela.

E os resultados?

No Maracanãzinho, a seleção então comandada por Renan Dal Zotto venceu a Itália por 3 a 2 e garantiu vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.