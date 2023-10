Marcos Leonardo entra para o Top 50 artilheiros do Santos

Na tarde deste domingo (8), o atacante do Santos, Marcos Leonardo entrou para a lista dos 50 maiores artilheiros da história do clube ao marcar um dos gols que deu a vitória do Peixe diante do Palmeiras, pelo Brasileirão, por 2 a 1.

O que aconteceu

Antes do clássico paulista, o jogador estava a somente um gol de se tornar um dos 50 maiores artilheiros da história do Santos.