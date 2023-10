Santos: Reforço surpresa tenta superar ex-técnico e concorrência para jogar

O Santos tem atuado com apenas dois atacantes: um de mais velocidade (Soteldo) e outro de menos movimentação (Marcos Leonardo). Silvera é centroavante, mas também pode atuar na ponta ou como segundo homem de ataque.

Com Soteldo suspenso contra o Palmeiras no domingo, na Arena Barueri, o Peixe irá com Morelos e Marcos Leonardo. Silvera briga com Furch pela entrada no segundo tempo e vive a expectativa pela estreia.

Silvera estava sem clube após sair do Necaxa, do México, e tem contrato apenas até o fim do ano. O atacante uruguaio de 26 anos espera ter chances para provar que pode superar a concorrência e a saída de Diego Aguirre para renovar.

