Kroos é o jogador com mais passes certos da Champions League desde a sua estreia

?? 88% acerto no passe longo (!)



?... pic.twitter.com/sDQR0LiCAH

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 8, 2024

Também segundo a plataforma, Kroos contribuiu com 329 passes decisivos no período, registrando 93% de acerto nos passes e 88% nos passes longos desde a sua estreia na Liga dos Campeões, que ocorreu no ano de 2008, quando ainda atuava pelo Bayern de Munique.

Após conquistar sua 36ª Laliga, o Real Madrid se encontra na grande decisão da Champions League depois de eliminar o Bayern nas semifinais. A decisão será diante do Borussia Dortmund e ocorre no dia um de junho, no Estádio de Wembley, em Londres, às 16h (de Brasília).