Santos vira sobre o Palmeiras, respira na tabela e pressiona o rival

Já o Palmeiras perdeu a terceira seguida no Brasileirão, se manteve com 44 pontos e caiu para a 4ª posição, a nove do líder Botafogo, que venceu clássico contra o Fluminense na rodada.

Classificação e jogos Brasileirão

Palmeiras e Santos voltam a jogar pelo Brasileirão após a parada da Data Fifa. O Verdão recebe o Atlético-MG, no Allianz Parque, no dia 19. No mesmo dia, o Santos encara o RB Bragantino, na Vila Belmiro.

Endrick é titular e vai bem

Endrick foi a grande novidade no time de Abel Ferreira. Jogando como segundo atacante, com liberdade de movimentação, começou bem e acertou o travessão logo no início do jogo. Pouco depois, fez linda jogada com finta de corpo, deixou o zagueiro na saudade e quase marcou um golaço. No segundo tempo, perdeu intensidade e foi mais bem marcado pelos rivais, mas sempre que apareceu foi com perigo e técnica fina.

Como foi o jogo

O Palmeiras encurralou o Santos no primeiro tempo e saiu na frente, mas perdeu intensidade e levou o empate nos acréscimos. Kevin, aberto pela esquerda, e Endrick, circulando com liberdade como segundo atacante, infernizaram a zaga santista. Foi assim que Endrick quase marcou duas vezes — primeiro parando no travessão e depois, em João Paulo. O Peixe respondia nos contra-ataques com o inspirado Marcos Leonardo, mas teve muita dificuldade na saída de bola e foi dominado no meio de campo.