Léo Jardim pega pênalti com "pulinho" e Vasco e São Paulo só empatam

O resultado tira o Vasco provisoriamente da zona de rebaixamento, com 27 pontos, no 16º lugar. O Tricolor segue em décimo, com 35. Se o Santos empatar ou vencer o Palmeiras amanhã, deixa os cariocas para trás.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (18): o Vasco recebe o Fortaleza, às 19h, enquanto o São Paulo visita o Goiás.

Léo Jardim brilha e se destaca em empate vascaíno

O primeiro tempo não foi condizente com duas equipes que queriam os três pontos em São Januário - o Vasco, para sair do Z4, e o São Paulo, para se aproximar do topo da tabela.

Os rivais não encontraram espaços e criaram poucas oportunidades no primeiro tempo. As melhores foram do Tricolor, pouco antes do intervalo: primeiro, Wellington Rato perdeu pênalti, e James Rodríguez, o rebote. No lance seguinte, Lucas parou em Léo Jardim.

Apoio das arquibancadas. Após duas defesas no fim do primeiro tempo — uma delas a do pênalti —, a torcida gritou o nome do goleiro Léo Jardim.