Palmer marca, Chelsea atropela West Ham e assume a 7ª colocação do Inglês

O Chelsea não tomou conhecimento do West Ham e venceu com uma sonora goleada por 5 a 0, neste domingo, no estádio Stamford Bridge, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. De olho na vaga na Liga Conferência, o time do vice artilheiro do torneio, Cole Palmer - 21 gols -, subiu para a 7ª colocação.

Com 54 pontos, o Chelsea seca o Newcastle (56 pontos) nas rodadas finais da competição para assumir a sexta colocação. O West Ham, por sua vez, é o nono, com 49, e só cumprirá tabela nos dois últimos compromissos da equipe no torneio.

O Chelsea não deixou o West Ham respirar e abriu o placar aos 14 minutos. O artilheiro Cole Palmer aproveitou a sobra dentro da área e só completou para o gol. No lance seguinte, Bowen quase igualou o marcador ao jogar a bola na trave.