Palmeiras: Abel vira dono da razão e foge de perguntas após queda para Boca

Quem é o treinador desta equipe? Quem é que treina com eles diariamente? Quem é que conhece eles melhor do que ninguém? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Eu durmo na cama que faço. Eu perco e ganho com a minhas ideias. Se fosse fácil, todos os outros que tivessem sentados nessa cadeira, tinham ganho quanto o que essa equipe ganhou Abel Ferreira ao ser questionado sobre sua teimosia na hora de escalar o time.

Classificação e jogos Libertadores

O que aconteceu?

Abel diz que ele mudou o jogo no segundo tempo, não os jovens. Alguns jornalistas citaram que o treinador optou pela mesma estratégia em três tempos contra o Boca (com Artur e Rony no ataque e Mayke e Marcos Rocha pelo lado direito), e não teve sucesso, mas quando Endrick e Kevin entraram no jogo de volta o cenário mudou drasticamente. Na opinião do técnico, não foram os jovens que mudaram o jogo, mas sim a mudança tática que ele fez no intervalo.

Técnico português confronta imprensa. Quando o Palmeiras não tem um bom resultado, Abel costuma disparar contra a imprensa para tirar o foco do desempenho da equipe, e foi o que ele fez após a queda contra o Boca. Abel deixou claro que a opinião da imprensa não interfere no seu trabalho: quem toma as melhores decisões para o Palmeiras é ele, e não quem acompanha o clube de fora, afirmou.

"Ótima pergunta, mas para o final da temporada". Abel foi questionado pelo jornalista Leandro Boudakian, da Rádio Transamérica, sobre o planejamento da próxima temporada, e ele disse que só irá responder no final do ano.

Durante toda coletiva, o técnico evitou dar respostas diretas e explicações ao torcedor — preferiu ironizar algumas perguntas. Incomodado com um questionamento sobre a mobilidade que o time ganhou no 2º tempo, o português debochou: "Sabe quantos arremates deu nosso adversário? Não. Deveria saber, está tão bem informado"