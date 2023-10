Palmeiras revive trauma nos pênaltis e cai para o Boca na Libertadores

O Alviverde foi derrotado em seis das sete disputas por pênaltis na Era Abel. A equipe chegou para a partida com um aproveitamento de apenas 16,7% nessas decisões, com triunfo apenas contra o Atlético-MG, pela Libertadores de 2022.

Classificação e jogos Libertadores

O Boca manteve a hegemonia contra o Palmeiras na Libertadores. Há cinco anos, os argentinos eliminavam o Alviverde na semifinal no estádio palmeirense. Antes disso, a equipe saiu vitoriosa na final de 2000 e na semi de 2001.

Rojo foi expulso no segundo tempo e deixou o time argentino com um a menos no final. O zagueiro levou dois amarelos em 14 minutos e foi ao vestiário quando os visitantes ainda venciam.

O time argentino será o adversário do Flu no Maracanã, que eliminou o Inter ontem no Beira-Rio. A final será disputada em 4 de novembro, no Rio de Janeiro.

O Alviverde volta a campo no domingo (8) para o clássico contra o Santos. O time comandado por Abel Ferreira está na quarta colocação no Brasileiro, com 44 pontos, a oito de distância do líder Botafogo.

Curiosidade: Autor da jogada do gol do Boca, Merentiel pertence ao Palmeiras. Ele foi emprestado ao Boca no início do ano com opção de compra fixada e salários pagos integralmente pela equipe argentina — e por isso pôde enfrentar o Alviverde.