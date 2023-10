Weverton diz que árbitro deixou Boca gostar do jogo contra o Palmeiras

O goleiro do Palmeiras, Weverton, disse que as atitudes do árbitro da partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, fizeram com que os jogadores do time argentino gostassem do jogo.

O que aconteceu

O arqueiro Alviverde analisou a derrota nos pênaltis para a equipe argentina na noite desta quinta-feira (5). A conversa aconteceu na saída de campo para a live 'ESPN'.