City se enrola, mas vence Leipzig na Champions com brilho de reservas

Em paralelo, o time de Guardiola também está na liderança do Campeonato Inglês, com 18 pontos. Na busca do tetracampeonato consecutivo, a equipe enfrenta o Arsenal no próximo domingo (8).

Já o Leipzig está na 5ª colocação do Campeonato Alemão atualmente, com 13 pontos conquistados. O time entra em campo no sábado, dia 7, contra o Bochum.

Como foi o jogo

City à vontade e posse de bola impressionante marcaram o primeiro tempo. Só o time inglês jogava, enquanto o Leipzig corria atrás e marcava como podia. Após pressionar bastante, a jogada pelo lado do campo encaixou e o primeiro gol saiu, aos 24 minutos, com Foden. A equipe de Guardiola terminou a etapa com 73% de posse.

Antídoto do City: segundo tempo começou com empate relâmpago do Leipzig através da velocidade. Com menos de dois minutos, os alemães emendaram um contra-ataque rápido e Openda deixou tudo igual. O jogo, que parecia totalmente dominado pelos visitantes, ganhou mais emoção e ficou disputado.