Flu e Inter repetem jogaço, Tricolor vira em 6 minutos e vai à final

O Flu segue vivo no sonho do título inédito. A equipe retorna à final após 15 anos e busca seu primeiro título da Libertadores.

Classificação e jogos Libertadores

A grande final será disputada em 4 de novembro, no Maracanã. O adversário será o vencedor do duelo Palmeiras x Boca, que será definido amanhã — o jogo de ida, na Argentina, terminou empatado por 0 a 0.

As duas equipes voltam a campo no domingo (8) e têm clássicos pela frente no Brasileirão. O Flu recebe o Botafogo, e o Inter encara o Grêmio — ambos os jogos começam às 16h (de Brasília).

Herói sai do banco e comanda virada

Mercado, do Inter, comemora após marcar contra o Fluminense, no Beira-Rio, pela volta da semi da Libertadores Imagem: Roberto Vinicius/Agência Estado

O Inter assumiu as rédeas da partida no início. Empurrados pelos mais de 50 mil torcedores no Beira-Rio, os donos da casa marcaram alto, forçando erros na saída de bola e sem deixar o adversário passar do meio de campo — no estilo característico de Coudet.