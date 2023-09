Palmeiras sobrevive ao sufoco do Boca e volta vivo para decisão em casa

Antes do próximo encontro, porém, Boca e Palmeiras voltam a campo pelos campeonatos nacionais no domingo (1). Os xeneizes fazem um clássico contra o River Plate na La Bombonera, enquanto o Alviverde visita o Red Bull Bragantino.

Classificação e jogos Libertadores

Como foi o jogo

Palmeiras abusa da ligação direta e vê o Boca criar melhores chances na primeira etapa. O time de Abel Ferreira ficou no lucro ao ir para o vestiário da Bombonera com um 0 a 0 no placar. A equipe teve muita dificuldade para segurar a bola no setor ofensivo e tentou suas jogadas com lançamentos longos, também sem sucesso.

O Boca, por sua vez, conseguiu explorar os lados do campo com Advíncula e Valentín Barco. No total foram onze finalizações na primeira etapa, com duas chances de Merentiel e Cavani que levaram muito perigo.

Palmeiras muda postura e valoriza a bola no segundo tempo. Se nos primeiros 45 minutos o time de Abel se livrou da bola, na parte final do jogo o time optou por trocar mais passes no campo de defesa para fazer o tempo passar.

Pelo lado do Boca, Barco continuou sendo o destaque com boas jogadas individuais, Ele foi substituído por Jorge Almirón aos 25 minutos do 2º tempo, e a torcida vaiou o treinador.