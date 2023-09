Maior campeão do Brasil: qual o time com mais títulos nacionais?

O São Paulo aumentou o número de troféus nacionais com a conquista inédita da Copa do Brasil neste domingo (24). Mas o Palmeiras ainda é, oficialmente, o clube com mais títulos nacionais do país.

São 17 troféus nacionais no total: o time levantou a taça em 11 Campeonatos Brasileiros, 4 vezes na Copa do Brasil, uma vez na Copa dos Campeões e, mais recentemente, em 2023, na Supercopa do Brasil. As datas, são: